إسلام آباد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي رغبة بلاده في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وقال في كملة ألقاها اليوم في مدينة كراتشي: إن باكستان تؤمن بالتعايش السلمي وتحسين العلاقات مع جميع الدول المجاورة بما في ذلك الهند، موضحاً أن باكستان تعمل على تبنّي أسلوب مميز للمضي قُدماً فيما يتعلق بالسلام مع الهند.وبيّن أنه بالرغم من التزام باكستان بسياسة التعايش السلمي إلا أنها ليست غافلة عن التغيرات الجيواستراتيجية، وأنها قادرة على التعامل مع أي عدوان يهدد أمنها وسيادة أراضيها.// انتهى //19:48ت م0179