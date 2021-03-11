إسلام آباد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسرحبت باكستان بجهود الولايات المتحدة لإعادة تنشيط عملية السلام وتسريع التسوية السياسية في أفغانستان.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري اليوم التزام باكستان الثابت بدعم عملية السلام الأفغانية, مبينًا أن الحوار السياسي بين الأطراف الأفغانية هو الحل الأمثل والوحيد لحل النزاع في أفغانستان.وأشار إلى أن إسهام باكستان الإيجابي سهل اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان وما تلاه من مفاوضات بين الأطراف الأفغانية.// انتهى //19:49ت م0180