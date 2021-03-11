إسلام آباد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساتفقت باكستان واليابان على تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.جاء ذلك خلال مباحثات جرت اليوم في إسلام آباد بين وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستاني سيد أمين الحق وسفير اليابان لدى باكستان كونينوري ماتسودا.وأوضح الوزير الباكستاني أن حكومة بلاده اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز صادرات تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن عائدات قطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات لباكستان قد ارتفعت إلى 958 مليون دولار أمريكي بمعدل نمو 40% خلال المدة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي 2020-2021.// انتهى //19:50ت م0181