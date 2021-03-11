حائل27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسقامت أمانة منطقة حائل بزراعة ما يزيد عن مليون زهـرة مـوسـمية بمدينة حائل ، وذلك ضمن أعمالها في تحسين المشهد الحضري لتزيين وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة.وأوضحت الأمانة بأنها قامت بتأهيل و صـيانة أكثر من 210 آلاف مـتـر مـربـع مـن المسطحات الخضراء في الحدائق و المياديـن العامة ، إضافة إلى زراعة أكثر من 15.000 شجرة تنوعت ما بين أشجار جاكراندا وأشجار نيم وأشجار سيركوليا وأشجار الدادونيا ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المنظر الـبصري مـن خـلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر .وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس أهـمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصـيانة الـمـيادين والحدائق العامة وخاصة فـي مـجال زراعة الـزهور الـمـوسمـية مـثل: "البتونـيا، والأقحوان، والماري قود، وفم السمكة، والقرنفل" ، داعياً الجميع إلى ضرورة الحفاظ على المرافق العامة والحدائق لتظل متنفساً ينعم به الجميع .// انتهى //19:52ت م0182