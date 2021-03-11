عام / أمانة حائل تزرع أكثر من مليون زهرة موسمية لتزيين الطرق الرئيسية والميادين العامة
الخميس 1442/7/27 هـ الموافق 2021/03/11 م واس
حائل27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس
قامت أمانة منطقة حائل بزراعة ما يزيد عن مليون زهـرة مـوسـمية بمدينة حائل ، وذلك ضمن أعمالها في تحسين المشهد الحضري لتزيين وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة.
وأوضحت الأمانة بأنها قامت بتأهيل و صـيانة أكثر من 210 آلاف مـتـر مـربـع مـن المسطحات الخضراء في الحدائق و المياديـن العامة ، إضافة إلى زراعة أكثر من 15.000 شجرة تنوعت ما بين أشجار جاكراندا وأشجار نيم وأشجار سيركوليا وأشجار الدادونيا ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المنظر الـبصري مـن خـلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر .
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس أهـمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصـيانة الـمـيادين والحدائق العامة وخاصة فـي مـجال زراعة الـزهور الـمـوسمـية مـثل: "البتونـيا، والأقحوان، والماري قود، وفم السمكة، والقرنفل" ، داعياً الجميع إلى ضرورة الحفاظ على المرافق العامة والحدائق لتظل متنفساً ينعم به الجميع .
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19:52ت م
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