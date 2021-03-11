الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسشاركت المملكة ممثلةً بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع الإقليمي الأول للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-21) بوصفها رئيس الفريق العربي المعني بالتحضير للمؤتمر، بمشاركة أكثر من 300 ممثل من الدول الأعضاء والقطاع الخاص.ويهدف الاجتماع إلى تعزيز المناقشات بين أقاليم الاتحاد الستة وهي: (الدول العربية، والأمريكتان، وأفريقيا، وآسيا، والمحيط الهندي، ودول الكومنولث، وأوروبا) وتحديد المواقف المشتركة، والاتفاق على القضايا الرئيسية قبل انعقاد المؤتمر.وخلال الاجتماع أشار رئيس الفريق العربي المدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس منصور بن صالح القرشي إلى أهمية توحيد الجهود بين الأقاليم من أجل تنفيذ مبادرات نوعية تدعم البرامج التنموية في البلدان النامية بأسلوب ابتكاري ومستدام.يشار إلى أن الاجتماعات الإقليمية للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات تعمل على تحديد الأولويات وصياغة المبادرات الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز المناقشات الإقليمية، وتحديد المواقف المشتركة والاتفاق على القضايا الرئيسية بين الأقاليم قبل المشاركة في المؤتمر الذي سينعقد في جمهورية إثيوبيا.// انتهى //19:53ت م0183