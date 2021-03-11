ظهران الجنوب 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسدُشن اليوم مركز لقاحات كورونا بمحافظة سراة عبيدة التابعة لمنطقة عسير، وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية وسط المحافظة.وبينت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة بدأ باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة "صحتي" ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، و أنه جرى تجهيز المركز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.// انتهى //20:15ت م0186