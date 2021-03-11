الجزائر 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسوقّع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون اليوم مرسوماً رئاسياً يحدد 12 يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفقاً لبيان رئاسي.يشار إلى أن الرئيس الجزائري كان قد قرر في 18 فبراير الماضي حل المجلس الشعبي الوطني ابتداءًا من الأول من شهر مارس الجاري، مبرزا أن ذلك يأتي وفاء لوعوده الانتخابية واستجابة لمطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية.// انتهى //20:51ت م0191