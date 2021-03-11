الرباط 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأقامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو ) اليوم احتفالية "عام الإيسيسكو للمرأة 2021" بعنوان "المرأة والمستقبل"، بمشاركة شخصيات نسائية رفيعة المستوى في جميع المجالات من العالم الإسلامي وخارجه ومن منظمات دولية.وأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك أن "إيسيسكو " بإعلانها عاماً خاصاً بالمرأة تؤكد مدى حرصها على تمكين النساء من حقوقهن وتقدير مكانتهن وإبراز دورهن في صناعة وبناء المستقبل، مشيراً إلى أن المنظمة تحرص على تمكين النساء من المناصب المهمة في مصالحها، تقديراً لمكانتهن في المجتمع.وتطرق المشاركات في كلماتهن خلال الاحتفالية إلى الأدوار التي تضطلع بها النساء، من خلال استعراض تجاربهن الناجحة وخبراتهن على جميع الأصعدة الحكومية والمؤسساتية والاجتماعية.// انتهى //21:08ت م0193