الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الإستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل ".// انتهى //21:15ت م0194