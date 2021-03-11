بروكسل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسرحَّب الاتحاد الأوروبي بموافقة مجلس النواب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد محمد الدبيبة، وأشاد بجهود جميع المعنيين للتكاتف بروح الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية.وأوضح بيان أصدره الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل باسم جميع الدول الأعضاء أنه وبعد مرور أكثر من عام على مؤتمر برلين حول ليبيا، تعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً يهيئ الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا وقيادة البلاد.وأشار إلى أنه سيواصل الدعوة بقوة إلى مشاركتها الكاملة والفعّالة والمتساوية في العملية السياسية، داعياً جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى ضمان نقل السلطة في الوقت المناسب وبشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية.وقال البيان: إن كل تدخل عسكري أجنبي غير مقبول، ولذلك ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة إلى التمسك بهذه المبادئ وإلى المشاركة البناءة مع اللجنة العسكرية المشترك.// انتهى //21:44ت م0197