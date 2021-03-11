القاهرة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسقضى 20 شخصاً فيما أصيب 24 آخرون في حريق اندلع داخل مصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية في مصر.وأوضح محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان في تصريح له اليوم أن 12 مصاباً خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، مؤكداً السيطرة على الحريق وتشكيل لجنة فنية من المتخصصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.// انتهى //22:06ت م0199