الأمم المتحدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من وصول ملايين الأشخاص في مناطق النزاعات إلى حافة الجوع المدقع والوفاة، إذا لم تُتخذ إجراءات فورية حيال هذا الوضع.وقال غوتيريش في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن حول صون السلام والأمن الدوليين: مع حلول نهاية عام 2020م، كان أكثر من 88 مليون شخص يعانون من الجوع الحادّ بسبب الصراع وعدم الاستقرار – بزيادة قدرها 20% في عام واحد، وتشير التوقعات لعام 2021م إلى استمرار هذا الاتجاه المخيف.وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع، العلاقة بين الصراعات والأمن الغذائي، إذ تتوقع اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي 2021م بلوغ مستوى تاريخي من انعدام الأمن الغذائي، حيث تلوح المجاعة في الأفق في العديد من البلدان، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الصراعات.وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الجوع والفقر يجتمعان مع عدم المساواة، والصدمات المناخية، والمظالم بشأن الأرض والموارد، لإثارة الصراع ودفعه، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، يجبر الصراع الناس على ترك منازلهم وأراضيهم ووظائفهم؛ ويعطّل الزراعة والتجارة، ويحد من الوصول إلى الموارد الحيوية مثل المياه والكهرباء مما يؤدي إلى الجوع.// انتهى //22:10ت م0200