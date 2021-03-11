العارضة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، بجولة تفقدية لمحافظة العارضة ، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.ودشّن سموه خلال الجولة، حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة تقدر قيمتها بنحو 423.541.858 ريالاً.ولدى وصوله مقر الحفل المعد بهذه المناسبة في المركز الحضاري ، أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المركز، وافتتح مشروعات لوزارات (التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد) وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية البر الخيرية، وشاهد سموه عرضاً مصوراً للمشروعات الجديدة.ودعا الأمير محمد بن ناصر، خلال الحفل، إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أهالي المحافظة في جميع المجالات، مثمناً الجهود التي تقوم بها الوزارات ممثلة في فروعها بالمنطقة؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030.ولفت أمير منطقة جازان إلى أهمية المشروعات التي اُفتتحت اليوم؛ لخدمة المحافظة وأهلها، مؤكداً ما تحظى به منطقة جازان من دعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة.وشدد سموه على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية، وعلى وجوب التكاتف والتعاون لتسريع عجلة التنمية.حضر الجولة وحفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية الدكتور عيسى ين يحيى البناوي وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وعدد من المسؤولين.// انتهى //22:20ت م0201