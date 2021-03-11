العارضة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالمركز الحضاري بمحافظة العارضة اليوم، بمشايخ وأهالي المحافظة.ونوه سموه، بما تشهده محافظة العارضة من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المنشودة من أجل خدمة المواطن والمقيم، وذلك ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.وتطرق الأمير محمد بن ناصر، إلى التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن، في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والتضحية بأرواحهم؛ للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن، ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية، إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حيالها.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية الدكتور عيسى ين يحيى البناوي وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وعدد من المسؤولين.// انتهى //22:50ت م0203