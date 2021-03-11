المنامة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ استنكارها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان الذي تضمن ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استناداً على مصادر مناوئة وغير نزيهة تسعى إلى تشوية سمعة البحرين.واستغربت الخارجية البحرينية اليوم، من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة والجهات المختصة البحرينية؛ للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة، بالإضافة إلى تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع، مما يعد تجاوزاً مرفوضاً وتدخلاً غير مقبول.وأكدت أن أبواب البحرين مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية، للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن.// انتهى //23:19ت م0206