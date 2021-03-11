سياسي / رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي بمبعوثيين بريطانيين
الخميس 1442/7/27 هـ الموافق 2021/03/11 م واس
الخرطوم 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالخرطوم اليوم، بالمبعوثين البريطانيين الخاصين بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي و بوب فيرويزر.
وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية وكيفية ضمان الأمن والسلام والاستقرار، إضافة إلى بحث سبل التنسيق المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية.
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23:21ت م
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