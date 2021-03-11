الخرطوم 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالخرطوم اليوم، بالمبعوثين البريطانيين الخاصين بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي و بوب فيرويزر.وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية وكيفية ضمان الأمن والسلام والاستقرار، إضافة إلى بحث سبل التنسيق المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية.// انتهى //23:21ت م0207