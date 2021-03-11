كيب تاون 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجل النشاط الاقتصادي لجنوب أفريقيا أول انكماش سنوي له منذ 11 عاماً بسبب جائحة "كورونا" على الرغم من الانتعاش الذي شهده في الربع الأخير من نفس العام.ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المئة في عام 2020م بعد نمو بطيء بلغ 0.2 في المئة في العام السابق، ويعد هذا الانكماش السنوي هو الأول من نوعه منذ عام 2009 م ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التراجع في النشاط الصناعي والتجاري وخدمات المطاعم والفنادق.وتعد جنوب أفريقيا أكثر بلدان القارة تضرراً من جائحة كورونا، حيث سجلت ما يزيد عن 1.5 مليون حالة إصابة و 50 ألف حالة وفاة.// انتهى //23:42ت م0211