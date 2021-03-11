الرياض 27 رجب 1442 الموافق 11 مارس 2021 واسنفذ مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن افتراضيًا سلسلة من ورش العمل المتخصصة؛ سعيًا إلى توفير البيئة الداعمة والمحفزة للتدريب والتعليم المستمر بما تتناسب مع تطلعات الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطالبات والممارسين الصحيين في القطاعين الصحي والعلمي عن طريق مكتب التدريب والتطوير بالمركز.وأقام المركز ورشة تحت عنوان (علم الوراثة من الأمراض الوراثية والسرطان)؛ للتعريف بأسباب التغيرات الجينية بالسرطان والأمراض الوراثية، واستهدفت طلاب البكالوريوس والدراسات العليا المهتمين بالوراثة الجزيئية، وشهدت حضور 334 شخصًا.وفي السياق ذاته نظّم المركز محاضرتين جاءت أولها بعنوان (أسلوب الحياة والصحة الحالي في المملكة العربية السعودية) لطلاب ماجستير العلوم في جامعة الملك سعود في فسيولوجيا التمرين، والأخرى (مقدمة في اختبار تمارين القلب والرئة) لمركز العلاج الطبيعي الفيزيائي.ومن جانب آخر استأنفت وحدة الوبائيات والإحصاء الحيوي في المركز البرنامج التدريبي للدفعة الجديدة لطالبات قسم الوبائيات، الذي يقدم لمدة 6 أشهر؛ صُمم من أجل تحسين قدرة المتدربات على التعامل مع المشكلات الصحية المختلفة إلى جانب تعزيز خصائصهم الشخصية بمستوى عالٍ من الاحتراف.ونظم المركز ورشة عمل بعنوان "تصور البيانات" والتي تهدف إلى تصميم وإنشاء الرسوم البيانية للبيانات، وإجراء تحليل البيانات الاستكشافية باستخدام التصور، بالإضافة إلى عرض النتائج الإحصائية وتفسير النتائج.يُشار إلى أنّ جامعة الأميرة نورة تقيم هذه الفعاليات والبرامج، تماشيًا مع توجهات رؤية المملكة 2030، حيث حرصت على جعل المجتمع الصحي أحد أهم التوجهات الرئيسة لخطتها الإستراتيجية 2025.//انتهى//23:47ت م0214