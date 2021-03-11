ظهران الجنوب 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسدُشن اليوم مركز لقاحات كورونا بمحافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير، وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية بالحرجة.ويقدم المركز جميع الخدمات الأساسية, ويضم موقعًا للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومناطق انتظار، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح.يذكر أن المركز يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا.// انتهى //23:48ت م0215