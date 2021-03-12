الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسزارت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض مارتينا سترونغ ووفدٌ مرافق لها أمس الأول الجمعية التعاونية النسائية في بريدة "حرفة".واطلعت سترونغ خلال جولة داخل الجمعية على الحرف اليدوية القديمة مثل “السدو“، الذي قدمت عضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذة نوال العجاجي للضيفة والوفد المرافق لها شرحاً مفصلاً عن بعض مظاهر الموروثات الشعبي القديم، وجملة من منتجات الجمعية لدمج العمل اليدوي بالمظهر العصري، وبأسلوب من الأساليب العديدة الهادفة للحفاظ على التراث الوطني والموروثات الشعبية .يذكر أن جمعية حرفة تأسست عام 2008في مدينة بريدة في منطقة القصيم وتهدف إلى الحفاظ على الموروثات الحرفية وتوثيقها و نقلها من جيل إلى جيل وتشغيل الحرفيين والحرفيات والإشراف عليهم وتنظيم عملهم وتقديم المشورة والإرشاد والخدمات الفنية لهم وتنفيذ المشاريع الإنتاجية والحرفية والفنية وإيجاد قنوات تمويل لتأمين إحتياجات عمليات إنتاج الحرف.//انتهى//23:58ت م0001