واشنطن 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة التحفير الاقتصادي الجديدة؛ لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، واصفاً هذه الحزمة بأنها تاريخية.وقال بايدن لدى توقيعه على التشريع أمس: إن أصوات الشعب سمعت وأعتقد أن هذا تشريع تاريخي يتعلق ببناء العمود الفقري لهذه البلاد، مشيراً إلى أن خطة الإنقاذ الجديدة البالغة 1.9 تريليون دولار، ستساعد الطبقة الوسطى على مواجهة تداعيات أزمة كورونا.وأوضح أن الخطة تشمل توفير مساعدات نقدية مباشرة لشريحة واسعة من الأمريكيين في حدود 1400 دولار، وكذلك إعانات أسبوعية في حدود 300 دولار حتى السادس من سبتمبر القادم، إضافة إلى تمديد الإعفاء الضريبي للشركات لمدة عام إضافي وذلك حتى عام 2026.وأكد الرئيس الأمريكي أن خطة التحفيز الاقتصادي ستنقذ الكثير من الموظفين وممن فقدوا وظائفهم، كما ستساعد في تسريع صناعة وتوفير اللقاحات ضد كورونا.// انتهى //00:02ت م0003