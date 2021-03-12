أبها 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسحسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف نتيجة لقاء فريقي ضمك والاتفاق الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في إطار الجولة الـ 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل ضمك الهدف الأول عند الدقيقة الـ 8 عن طريق اللاعب "فاروق شافعي"، فيما سجل الاتفاق الهدف الأول عند الدقيقة الـ 46 عن طريق اللاعب "عبدالله السالم".// انتهى //00:03ت م0004