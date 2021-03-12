مكة المكرمة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واستصدر فريق الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على فريق الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن الجولة الـ 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ورفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الشباب الذي تراجع للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.وسجل أهداف الهلال اللاعب "غوميز"، "هاتريك" عند الدقائق 35، 55، 77، وأضاف اللاعب فييتو عند الدقيقة 36 الهدف الثاني، فيما سجل للوحدة اللاعب نياكاتي عند الدقائق 15، 40.// انتهى //00:24ت م0006