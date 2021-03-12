نيويورك 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمرسكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول أمس، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي بعد توقيع الرئيس الأمريكي حزمة تحفيز اقتصادية جديدة.فقد صعد المؤشر داو 188.57 نقطة بما يعادل 0.58 في المئة ليصل إلى 32485.59 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز 40.46 نقطة أو 1.04 في المئة مسجلاً 3939.27 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك 329.84 نقطة أو 2.52 في المئة إلى 13398.67 نقطة.// انتهى //00:31ت م0010