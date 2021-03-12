عدن 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأعلن الجيش اليمني مواصلته التقدم في القتال الدائر ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الجبهة الغربية من محافظة تعز.وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن وحدات عسكرية استعادت السيطرة على عدد من البلدات والمواقع في مديرية مقبنة، مندمجةً مع وحدات تابعة للقوات المشتركة تتمركز في الساحل الغربي لليمن.وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، موضحاً أنه تم اغتنام معدات وذخائر خلفتها تلك العناصر التي لاذت بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيهم ضربات موجعة.// انتهى //00:32ت م0011