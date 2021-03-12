الرباط 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأكد المشاركون في الاحتفالية الدولية الكبرى، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" أمس، تحت عنوان "عام الإيسيسكو للمرأة 2021"، دعمهم رؤية المنظمة الاستشرافية القائمة على إطلاق عدد من المبادرات التي تلقي الضوء على أهمية مشاركة المرأة في صناعة المستقبل، مرحبين بمبادرات الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أهداف الألفية للأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة.وجددوا في البيان الختامي الصادر في ختام الاحتفالية، شكرهم لمنظمة إيسيسكو ومديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، على الدعوة لهذه المبادرة الدولية غير المسبوقة في هذه الظروف الخاصة، التي تتطلع فيها دول العالم إلى التعافي من جائحة كورونا، داعين إلى تجميع مختلف مبادرات الدول الأعضاء المتخذة للاستفادة منها وتطويرها، واقتراح الآليات المناسبة.وثمن المشاركون, إطلاق المنصة الدولية المتخصصة التي تضم أبرز القيادات النسائية الرائدة في مختلف المجالات التنموية لتبادل الخبرات والتجارب، مشيدين بمبادرة المنظمة لإطلاق برنامج تدريبي لفائدة الفتيات في أفق إنشاء أكاديمية دولية؛ لتخريج القيادات النسائية الشابة، مجددين التزامهم بدعم التوجهات الكفيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخطط والبرامج التنفيذية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.// انتهى //00:46ت م0013