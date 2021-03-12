الجزائر 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر سبع إصابات جديدة بالسلالة البريطانية و 13 حالة جديدة من السلالة النيجيرية لفيروس كورونا.وأفاد بيان لمعهد باستور للتحاليل المخبرية والفيروسية في الجزائر أمس، أن الإصابات الثلاث عشرة بالسلالة النيجيرية، سجل ثلاثة منها في العاصمة، وإصابة واحدة في محافظة سوق آهراس، وستة في تبسة، وحالتين بعين صالح، وحالة واحدة في ورقلة، مشيراً إلى أن عدد البلدان التي ظهر بها المتحور النيجيري وصل حتى الآن إلى 13 بلداً.// انتهى //00:47ت م0014