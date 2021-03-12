الرباط 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أمس، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج الذي يزور الرباط حالياً.وجرى خلال اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة بين المغرب والبنك الدولي.وأكد العثماني ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وأهمية البرامج والمشروعات والإستراتيجيات الكبرى التي باشرتها بلاده في إطار من الشراكة مع البنك الدولي.من جهته, جدّد نائب رئيس البنك الدولي استعداد البنك لمواصلة انخراطه على المستوى التقني والمالي إلى جانب المغرب لإنجاح الإصلاحات التي يباشرها، وخاصة على مستوى معالجة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وذلك لإعادة الدينامية للاقتصاد الوطني والتحضير لمرحلة ما بعد الجائحة.// انتهى //00:48ت م0015