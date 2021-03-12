الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واستفقد نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أمس، كلية السياحة بالمزاحمية، ضمن الجولات الإشرافية والتفقدية التي يقوم بها عدد من قيادات المؤسسة، في إطار متابعة سير العملية التدريبية في المنشآت التابعة لها، والوقوف على جودة مخرجاتها ومدى جاهزيتها لاستيعاب تنفيذ خطط المؤسسة التطويرية في جميع الأصعدة.ورافق الدكتور الزهراني خلال جولته مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، وعميد الكلية المهندس فهد الزمامي، إذ وقفوا على طبيعة العمل بأقسام الكلية، وسير العملية التدريبة فيها، لذا شهدت الجولة التفقدية على لقاءٍ بمنسوبي الكلية، للتباحث معهم في جملة من الموضوعات والشؤون ذات العلاقة بالجانب التدريبي والتحصيلي لدى متدربي الكلية.ونوّه الزهراني في ختام جولته بالنمو السياحي في المملكة، مؤكداً أن المؤسسة ومنسوبيها يفخرون بالإسهام والمشاركة في تنمية هذا القطاع عبر كلية السياحة بالمزاحمية، بوصفها أحد المنشآت التدريبية المواكبة لتوجهات حكومتنا الرشيدة، وتطلعات قيادتنا الحكيمة للوصول بالتنمية الوطنية إلى أعلى المستويات في مختلف الشؤون.وأكد أن الكلية وأقسامها ستحظى في الفترة القادمة بخطة توسع، ستتضمن قسم لإدارة الفعاليات والارشاد السياحي والموارد البشرية، لاسيما والتطلعات أن تصبح الكبية رافداً مهماً لتأهيل شباب الوطن، ليكون قادراً وجديراً بالعمل في القطاع السياحي، بحيث يستطيع مواكبة النهضة السياحية في بلادنا العزيزة.// انتهى //01:26ت م0016