اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1442/7/28 هـ الموافق 2021/03/12 م واس
طوكيو 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 10ر277 نقطة أو ما يعادل 95ر0% ليصل إلى 74ر29488 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 82ر14 نقطة، أو77ر0% ، ليصل إلى 74ر1939 نقطة .
// انتهى //
06:17ت م
0025