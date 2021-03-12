واشنطن 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسبحثت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في اتصال هاتفي أمس، مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، سبل تحسين مستويات المعيشة وحقوق العمل وحقوق الإنسان ورفاهية الأسر العاملة، واستخدام التجارة كوسيلة لانتشال المجتمعات من الفقر.وأكد الجانبان التزامهما بالعمل معًا لمعالجة العواقب الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا وتغير المناخ، وإعطاء الأولوية للمرونة في سلسلة التوريد العالمية.كما ناقشا الحاجة إلى إجراء إصلاحات داخل منظمة التجارة العالمية، مجددين التزامهما بالعمل معًا بشكل وثيق لتسريع الزخم في الاقتصاد العالمي لصالح الجميع.وسلطت نائبة الرئيس الأمريكي الضوء على أولوية الولايات المتحدة للاستثمار في الصحة والتقنية كمحركين للنمو وتعزيز التنمية المستدامة.// انتهى //07:31ت م0031