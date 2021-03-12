الدمام 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسنفذت إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 109 برامج ودورات تدريبية استفاد منها 3287 مستفيداً ومستفيدة من المواطنين والمقيمين والطواقم الطبية الإسعافية في عدد من الجهات بالمنطقة.كما نفذت إدارة التدريب خلال الفترة المذكورة 56 محاضرة توعوية استفاد منها 3025 مستفيداً ومستفيدة بالمنطقة.وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج والدورات التدريبية إلى رفع استعدادات طواقمها الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة لا قدر الله تعالى.// انتهى //09:12ت م0034