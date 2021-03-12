القاهرة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وتناولت التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة قضية سد النهضة.وركزت على تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده مستمرة في العمل من أجل استئناف التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعوته للمجتمع الدولي للتكاتف من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأشارت صحف الجمعة إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الألماني هايكو ماس، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عددٍ من الملفات الإقليمية والدولية.وسلطت الضوء على الترحيب العربي والدولي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وتأكيد رئيسها عبدالحميد الدبيبة أن حكومته ستؤدي اليمن الدستورية الاثنين المقبل في بنغازي وستعمل في كل مناطق ليبيا.وعرجت صحف القاهرة على وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في سوريا بأنه كابوس حي، وتأكيده أن 60 بالمئه من السوريين معرضون لخطر الجوع هذا العام.// انتهى //09:23ت م0036