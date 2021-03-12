إسلام آباد 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، انتخاب مجلس الشيوخ الباكستاني رئيسه الجديد لاستكمال عملية انتخابات المجلس.واهتمت بتأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي رغبة بلاده في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وترحيب باكستان بجهود الولايات المتحدة لإعادة تنشيط عملية السلام وتسريع التسوية السياسية في أفغانستان.وعرجت صحف الجمعة على اتفاق باكستان ومملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة التعاون الأمني والعسكري، واتفاق باكستان واليابان على تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأشارت الصحف الباكستانية إلى إصابة رئیس وزراء حكومة إقلیم البنجاب الأسبق منظور واتو، ونائب رئيس الجمعية الوطنية قاسم خان سوري بفیروس کورونا المستجد.وتطرقت إلى عرض باكستان على أوزباكستان توفير موانئها للوصول إلى التجارة العالمية.وتناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 47 عنصرا من حركة طالبان المسلحة في عمليات نفذتها بولايتي هلمند وقندهار جنوب أفغانستان.// انتهى //10:17ت م0039