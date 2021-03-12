رام الله 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 18 وفاة، و1291 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1642 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، رئيس قسم الوعظ والإرشاد في الأقصى خالد رياض العيساوي، و إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بقرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصل أحد منسوبيها وسحب العضوية منه، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها .وأوردت الصحف خبر مطالبة 28 كنيسة أمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة تقديم الدعم المالي للأونروا.ورصدت صحف فلسطين أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التجاهل الدولي غير المسؤول لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد الاستيطان وعمليات الضم وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وطرد وتهجير الفلسطينيين، يشكل حماية لها من المحاسبة الدولية.// انتهى //11:19ت م0042