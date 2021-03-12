الخرطوم 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحفي مشترك أمس في القاهرة مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنّ العلاقات بين السودان ومصر تقوم على أساس استراتيجي، مشيرًا إلى مناقشة كل الملفات المهمة ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.ونقلت صحف الخرطوم عن المبعوث البريطانِي الخَاص بالقرن الإفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي، عقب لقائه أمس، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم بلاده للحكومة السودانية والإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ اتفاق السلام، وبناء المؤسسات والحوكمة التي يمكن أن تساعد في ذلك.ولفتت الانتباه إلى تهنئة السودان للحكومة الليبية الجديدة على نيل ثقة البرلمان، مؤكدة استعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية لدعم أواصر التقارب وحسن الجوار بين البلدين .وأبرزت الصحف قفز معدّل التضخّم السنوي في السودان إلى 330.78 % في فبراير المنصرم، مقابل 304.33 % لشهر يناير الماضي.وعرجت على توقيع حكومة السودان أمس مذكرة تفاهم مع بنك التنمية والتجارة الإفريقي بشرق إفريقيا بغرض تطوير قطاع التعدين في السودان.// انتهى //12:04ت م0044