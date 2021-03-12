صببا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسقامت بلدية محافظة أمس، بزرع 800شتلة زراعية بمساحة تجاوزت أكثر من 3500 متر طولي ضمن مبادرة "المحلة الخضراء"، التي تبناها شباب وأهالي قرية المحلة غوان التابعة للمحافظة على طريق الحزام.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري أن المبادرة التي نفذت بمشاركة 50 متطوعاً ومتطوعة استهدفت زراعة الجزر الوسطية وترميمها وبناء البردورات والقيام بأعمال السقيا وتحسين الأحواض، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات في الاستفادة من طاقات الشباب الفاعلين في تنمية المحافظة.ويأتي ذلك ضمن مبادرة "محيطنا أخضر" التي اعتمدتها البلدية ضمن مبادراتها للعام الجاري لتشمل جميع الأحياء والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.// انتهى //12:25ت م0045