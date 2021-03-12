جيزان 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسانطلقت أمس، بطولة كرة الطاولة لذوي الإعاقة الحركية بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، بمشاركة 8 أندية من مناطق المملكة ممثلة في أندية "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران".وأوضح نائب مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بجازان عقيل صعابي أن منافسات البطولة التي تستمر لمدة يومين، تأتي وسط إشراف اللجنة البارالمبية السعودية، مشيراً إلى أن اليوم الأول للبطولة شهد منافسة قوية بين المشاركين لحصد النقاط، والتأهل للمرحلة المقبلة، مؤكداً التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //13:10ت م0049