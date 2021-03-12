تونس 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الوضع الصحي في تونس في ضل تواصل فيروس كورونا حصد المزيد من الوفيات والإصابات، مشيرةً إلى تأكيد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تهيئة كل الظروف الملائمة لبدء عمليات التطعيم ضد هذا الوباء.وأشارت الصحف إلى مقتل طفلين وإصابة والدتهما بإصابات متفاوتة اليوم، إثر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بمحافظة القصرين وسط غرب تونس.وتطرقت إلى اتفاق ثلاثة دول على إطلاق عملية سياسية جديدة بشأن الأزمة السورية، مشيرًة إلى أن الحل في سوريا لم يعد عسكريًا.وعرجت صحف الجمعة على وفاة 20 شخصًا وإصابة 24 آخرين إثر نشوب حريق هائل بأحد المصانع بمصر.وسلطت صحف تونس الضوء على استمرار انتشار فيروس كورونا في دول العالم ، وسط الجهود المبذولة لاحتوائه.// انتهى //13:19ت م0050