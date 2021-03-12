بيروت 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بعد اجتماعها أمس، بدعوتها العاجلة لقادة لبنان بعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية الاحتياجات وتطبيق الإصلاحات الحيوية.وركزت على تحذير وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من نفاذ الوقت لمنع انهيار لبنان وأنه لا يرى أي مؤشر على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلدهم.وسلطت الضوء على اتفاق كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تكثيف التنسيق بين البلدين في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها ملف سد النهضة .وأخبرت عن إعلان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدد 12 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة.وتطرقت إلى تحذير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن الدولي من تعرض الملايين من البشر لمخاطر المجاعة والموت في حال عدم اتخاذ خطوات فورية.// انتهى //13:23ت م0052