الرباط 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية سورينام ألبيرت رامدين للمغرب أمس، حيث أعلن عن قرار بلاده فتح سفارة بالرباط، وقنصلية بمدينة الداخلة، من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية والتعاون مع المغرب.وتطرقت الصحف إلى ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي ستؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل في بنغازي وستعمل في كل مناطق ليبيا.وتناقلت الصحف دعوة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشلي، إلى إنشاء آلية دولية مستقلة، لتسليط الضوء على المفقودين خلال النزاع في سوريا، في الذكرى العاشرة لاندلاعها.وعرجت الصحف على تنديد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بما أسماها أعمال تطهير عرقي وانتهاكات لحقوق الانسان وقعت في إقليم تيجراي الإثيوبي.وتناولت الصحف خبر توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطته للتحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار،بهدف إخراج الولايات المتحدة من الأزمة الاقتصادية والصحية.// انتهى //13:23ت م0053