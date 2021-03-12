مكة المكرمة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسدعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية www.hrsd.gov.sa .وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان تبلغ 44 وظيفة شاغرة "للجنسين".// انتهى //13:33ت م0055