الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واستستضيف المملكة مباريات مجموعة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، التي تم اعتماد مبارياتها بطريقة التجمع .وستقام في مدينة الرياض المباريات المتبقية من المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب الأخضر منتخبات فلسطين، اليمن، سنغافورة وأوزبكستان.وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن استضافة المملكة لمجموعة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية يعكس متانة الإمكانات والدعم الذي تحظى به الكرة السعودية والثقة بنجاحاتها العملية والصحية في ظل جائحة كوفيد 19 التي تجتاح العالم، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في التعاون المشترك مع الاتحاد الآسيوي نحو الإسهام بنجاح بطولاته ومنافساته.وقال: إن اختيار المملكة لاستضافة مباريات المجموعة، إلى جانب استضافة مباريات 3 مجموعات بدوري أبطال آسيا لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة للرياضة السعودية التي شهدت قفزات كبيرة في الفترة الأخيرة بفضل هذا الدعم الذي جعل بلادنا محل الثقة والتقدير على الصعيد الآسيوي - ولله الحمد -.وثمّن المسحل جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الذي أسهم بنجاح منظومة العمل واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية والقارية.ويحتل المنتخب السعودي وصافة الترتيب بالمجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات خلف المنتخب الأوزبكي متصدر المجموعة بـ 9 نقاط من 5 مباريات، فيما يأتي منتخب سنغافورة بـ 7 نقاط أمام اليمن "5 نقاط" ثم فلسطين "4 نقاط"، وذلك من 5 مباريات لكل منهم.// انتهى //13:40ت م0058