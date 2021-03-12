عمّان 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس2021 م واسانخفص الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.69%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1751.4 نقطة.وسجل المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.4 ملايين دينار أردني، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 37.0 مليون دينار، مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغ 35.3 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 29.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 14429 صفقة.// انتهى//13:45ت م0059