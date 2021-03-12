عمان 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسنفذ الكادر الطبي لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من الأنشطة الطبية الميدانية ضمن مشروع الرعاية الصحية المنزلية داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، شملت زيارات ميدانية للمرضى من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى الحروق والجروح، حيث يتم متابعتهم بشكل دوري وتقديم العلاج المناسب لهم.وأظهرت نتائج الكشف الميداني الأولي الحالات الأكثر عوزا للعلاج والذين يصعب عليهم مراجعة عيادات المركز ، ليباشر الفريق الطبي التابع للعيادات على الفور تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهذه الحالات، بما يضمن سلامتهم ويخفف معاناتهم في ظل بيئة اللجوء الصعبة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء.// انتهى //13:55ت م0061