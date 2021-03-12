عام / الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة
الجمعة 1442/7/28 هـ الموافق 2021/03/12 م واس
الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت ، وتتسبب في انعدام الرؤية الافقية ونشاط في الرياح السطحية .
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .
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14:38ت م
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