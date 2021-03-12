مكة المكرمة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسنفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بلدية الشرائع الفرعية خلال الأسبوع الجاري 196 جولة رقابية على المنشآت الغذائية أسفرت عن ضبط منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافةً إلى ضبط 12 منشأة تجارية أخرى مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.وأكدت الأمانة حرصها على استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة .// انتهى //16:23ت م0078