حجة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسقدم مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية الخدمات العلاجية لـ 16,667 مستفيدًا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر فبراير 2021م.كما قدمت العيادات خدماتها في قسم الطوارئ لـ 1.695 مستفيدا، وقسم الباطنية 1.086 مستفيدا، وكذلك عيادة الصحة الإنجابية لـ 286 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.343 مستفيدا، كما قدمت الخدمات في قسم التوعية والتثقيف لـ 4.506 مراجعين، وفي قسم الجراحة والتضميد 421 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 34 مستفيدا، إضافة إلى 7 حالات في قسم التوليد.كما استفاد من قسم المختبر 2281 مستفيدا، ومن قسم الأشعة 212 مستفيدا، فيما صُرفت الأدوية لـ 4.738 فردا، وراجع قسم نقل الدم 33 مستفيدا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 2.934 فردا، كما نفذ 25 نشاطا للتخلص من النفايات، وحملتين للرش الضبابي.//انتهى//16:27ت م0079