المخا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسواصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث جرى أمس الأول أخذ القياسات لـ 55 فردًا من مبتوري الأطراف كدفعة أولى من مختلف مديريات الساحل الغربي، وسيتم في القريب العاجل تجهيزها وتركيبها لهم ومن ثم تدريبهم عليها.وعبّر المستفيدون من خدمات المركز عن جزيل شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما أحدثه من فارق كبير وملموس في حياتهم وذلك بتوفير أطراف صناعية لهم ومتابعة حالاتهم، الأمر الذي مكّنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية من جديد.يذكر أن هذا المشروع يعدّ واحدا من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص في تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.//انتهى//16:28ت م0080