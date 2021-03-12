مكة المكرمة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأطلقت أمانة العاصمة المقدسة أمس منصة أصدقاء التطوع البلدي وذلك لتفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى أفراد وشرائح المجتمع.وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن المنصة تهدف إلى تنظيم وتنسيق الأعمال التطوعية بالعاصمة المقدسة، وتفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى جميع فئات الشباب، تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى اتاحة الفرصة للمتطوعين الراغبين في الالتحاق بالمبادرات التطوعية بالتسجيل في المنصة من خلال بوابة الأمانة على شبكة الانترنت وتطبيقات الجوال.// انتهى //16:29ت م0081